Vous pouvez, par des gestes simples, réaliser des économies substantielles sur votre facture énergétique, tout en participant à la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Quelques conseils destinés à limiter votre consommation d'énergie dans la vie quotidienne avant rénovation énergétique à Font-Romeu, les Angles, Molitg Les Bains.

1. Chauffez-vous mieux avec Vallespir Canigou RENOVATIONS

Chauffage et eau chaude constituent les 2/3 de notre consommation d'énergie domestique.

Evitez de surchauffer votre logement en programmant votre régulation de chauffage en fonction de vos rythmes de vie. La moyenne de 19°C recommandée par les pouvoirs publics est obtenue en sélectionnant la température en fonction des usages de chaque pièce (17°C dans la chambre et 22°C dans la salle de bains, par exemple). En cas d'absence d'au moins 48 heures, vous pouvez baisser le chauffage à 16°C et jusqu'à 8°C si vous vous absentez plus longtemps.

Conservez la chaleur de votre logement : un vitrage isolant permet d'économiser 7 % de l'énergie de chauffage. L'isolation des murs 10 à 15 %. L'isolation de la toiture 10 à 20 %.

Optez pour une énergie propre et économique : les solutions performantes permettent d'économiser jusqu'à 30 % sur sa consommation pour le chauffage et l'eau chaude. Un chauffe-eau solaire couplé à une énergie d'appoint, constitue par exemple une solution efficace et économique.

Pensez à faire faire un entretien régulier de votre système de chauffage.